14 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da 50 milyonluk zarar kapıda

Galatasaray'da 50 milyonluk zarar kapıda
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.03.2020

'in koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağının açıklanmasıyla sahasında 3 maç yapacak büyük bir gelirden mahrum kalacak.

Bu süreçte , ve ile TT Stadyumu'nda karşılaşacak Cimbom'un bilet ve loca gelirleri ile store satışlarından mahrum kalacağı için yaklaşık 50 milyon TL'lik bir zarara uğrayacağı belirtiliyor.

Galatasaray liglerin ertelenmesini istedi haberin devamı

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