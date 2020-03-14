14 Mart 2020, Cumartesi
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Galatasaray'da 50 milyonluk zarar kapıda
Giriş Tarihi: 14.03.2020
Süper Lig'in koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağının açıklanmasıyla sahasında 3 maç yapacak Galatasaray büyük bir gelirden mahrum kalacak.
Bu süreçte Beşiktaş, Trabzonspor ve Gaziantepspor ile TT Stadyumu'nda karşılaşacak Cimbom'un bilet ve loca gelirleri ile store satışlarından mahrum kalacağı için yaklaşık 50 milyon TL'lik bir zarara uğrayacağı belirtiliyor.
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