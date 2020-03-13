Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'a Onyekuru'dan iyi haber
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Henry Onyekuru'nun takımla birlikte çalışmalarda yer aldığı açıklandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çarşamba günkü antrenmanı ağrılarından dolayı yarıda bırakan Henry Onyekuru'nun takımla birlikte çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Antrenmanda sakatlığı devam eden Adem Büyük'ün tedavisine devam edilirken, çarşamba günkü antrenmanı sol arka adalesinde ağrı hissedip yarıda bırakan Henry Onyekuru ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Başarılı oyuncunun tekrar sahalara dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Galatasaray, Beşiktaş karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
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