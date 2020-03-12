12 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü! Onyekuru...

G.Saray Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü! Onyekuru...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

'in 26. haftasında 'ı konuk edecek olan , hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılı ekipte bugün yapılan idmana sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru ve tedavisine devam edilen katılmadı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

" Futbol Takımı, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 26. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru ve tedasine devam edilen , antrenmanda yer almadı.

Takımımız, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek."

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