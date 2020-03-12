Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü! Onyekuru...

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılı ekipte bugün yapılan idmana sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru ve tedavisine devam edilen Adem Büyük katılmadı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru ve tedasine devam edilen Adem Büyük, antrenmanda yer almadı.

Takımımız, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek."

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