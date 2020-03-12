12 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Beşiktaş derbisi kasayı dolduracak

Galatasaray kasayı dolduracak! 15 milyon TL
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

'in 26. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı yönetimi, pazar akşamı saat 19.00'da Stadı'nda oynanacak Beşiktaş maçı ile kasasını doldurmanın planlarını yapıyor.

yönetimi, pazar akşamı saat 19.00'da Stadı'nda oynanacak maçı ile kasasını doldurmanın planlarını yapıyor.

Derbide beklenen bilet, loca ve stat hasılatı 10 milyon TL... Ayrıca taraftarların maçtan önce GS Store'lara hücum etmesi bekleniyor. Hedeflenen forma ve ürün satış rakamı ekstra 5 milyon TL.

Tüm gelir kalemleri toplandığında derbi günü hedeflenen gelir 15 milyon TL civarında.

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DERBİDE TRİBÜNLER FULL ÇEKECEK

Taraftarlar da dört gözle bugün satışa çıkacak olan derbi biletlerini bekliyor. Kulübe şu ana kadar çok sayıda başvuru yapıldığı öğrenildi. Özellikle Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde piyasaya sunduğu 4 maçlık paket bilet satışına büyük ilgi var.

Pazar akşamı da 50 bin taraftarla sezonun en yüksek seyirci sayılarından birine ulaşılması hedefleniyor.

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