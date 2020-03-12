Galatasaray Beşiktaş derbisi kasayı dolduracak
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı yönetimi, pazar akşamı saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Beşiktaş maçı ile kasasını doldurmanın planlarını yapıyor.
Galatasaray yönetimi, pazar akşamı saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Beşiktaş maçı ile kasasını doldurmanın planlarını yapıyor.
Derbide beklenen bilet, loca ve stat hasılatı 10 milyon TL... Ayrıca taraftarların maçtan önce GS Store'lara hücum etmesi bekleniyor. Hedeflenen forma ve ürün satış rakamı ekstra 5 milyon TL.
Tüm gelir kalemleri toplandığında derbi günü hedeflenen gelir 15 milyon TL civarında.
DERBİDE TRİBÜNLER FULL ÇEKECEK
Taraftarlar da dört gözle bugün satışa çıkacak olan derbi biletlerini bekliyor. Kulübe şu ana kadar çok sayıda başvuru yapıldığı öğrenildi. Özellikle Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde piyasaya sunduğu 4 maçlık paket bilet satışına büyük ilgi var.
Pazar akşamı da 50 bin taraftarla sezonun en yüksek seyirci sayılarından birine ulaşılması hedefleniyor.
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