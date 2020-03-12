Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den koronavirüs değerlendirmesi
Galatasaray'da Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) arasındaki iş birliği anlaşması töreninde konuştu. Cengiz, derbinin seyircili oynanmasına yönelik gelen soruya "Panik bulaşıcıdır, panik yapmamalıyız" açıklamasını yaptı.
Mustafa Cengiz'in açıklamalarının satır başları şöyle:
DERBİYLE İLGİLİ KORONAVİRÜS SORUSUNU YANITLADI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinin seyircili oynanmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine, "Panik bulaşıcıdır. Kapımızda ciddi bir sorun var. 1 kişi pozitif çıktı, ortalık yangın yerine döndü. Ben mutlaka tedbir alınması ve devletin yönergelerine harfiyen uyulması taraftarıyım. Fakat panik yapmamalıyız. Önlemleri alacaksınız. İnsan bilinmeyenden korkar. Domuz gribi, kuş giribi, sars ve ebolayı yaşadık. Piyango bizim gibilere vuruyor, gençlere vurmuyor. Bununla ilgili yazılar okudum, Çin virüs çıktığı andan itibaren bütün genetik kodları bilim insanlarına sundu. Bence aşısı çok hızlı bulunacak. Maksimum bir yıl içinde bu aşı bulunacak. Ben özellikle, bizi dinleyen kardeşlerimizden panik yapmamalarını diliyorum. Stadyumumuz dezenfekte edilecek. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilirler. Sahada lehimize ya da aleyhimize hata olmasın" ifadelerini kullandı.
"ARDA TURAN GÜNDEMİMİZDE YOK"
Başkan Cengiz, Arda Turan'ın 'Galatasaray çağırırsa giderim' açıklamasına, "Şu anda ben bu konunun konuşulmasından yana değilim. Arda bize hizmet etmiş değerli bir kardeşimiz, günü geldiğinde şartlar içinde değerlendirilebilir. Ancak şu anda gündemimizde yok" dedi.
METE KALKAVAN AÇIKLAMASI
Başkan Cengiz, Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda oynadıkları ve 2-2 berabere biten maçın hakemi Mete Kalkavan ile ilgili, "Ben olsaydım bu hakemi bizim maça vermezdim. Sevgili kardeşim Mete, sana bizim maç verildiğinde maçı kabul etme" dedi.
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