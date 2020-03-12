12 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den koronavirüs değerlendirmesi

Mustafa Cengiz'den koronavirüs değerlendirmesi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

'da Başkanı , Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) arasındaki iş birliği anlaşması töreninde konuştu. Cengiz, derbinin seyircili oynanmasına yönelik gelen soruya "Panik bulaşıcıdır, panik yapmamalıyız" açıklamasını yaptı.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarının satır başları şöyle:

DERBİYLE İLGİLİ KORONAVİRÜS SORUSUNU YANITLADI

Başkanı , hafta sonu oynanacak derbisinin seyircili oynanmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine, "Panik bulaşıcıdır. Kapımızda ciddi bir sorun var. 1 kişi pozitif çıktı, ortalık yangın yerine döndü. Ben mutlaka tedbir alınması ve devletin yönergelerine harfiyen uyulması taraftarıyım. Fakat panik yapmamalıyız. Önlemleri alacaksınız. İnsan bilinmeyenden korkar. Domuz gribi, kuş giribi, sars ve ebolayı yaşadık. Piyango bizim gibilere vuruyor, gençlere vurmuyor. Bununla ilgili yazılar okudum, Çin virüs çıktığı andan itibaren bütün genetik kodları bilim insanlarına sundu. Bence aşısı çok hızlı bulunacak. Maksimum bir yıl içinde bu aşı bulunacak. Ben özellikle, bizi dinleyen kardeşlerimizden panik yapmamalarını diliyorum. Stadyumumuz dezenfekte edilecek. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilirler. Sahada lehimize ya da aleyhimize hata olmasın" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme

"ARDA TURAN GÜNDEMİMİZDE YOK"

Başkan Cengiz, 'ın ' çağırırsa giderim' açıklamasına, "Şu anda ben bu konunun konuşulmasından yana değilim. Arda bize hizmet etmiş değerli bir kardeşimiz, günü geldiğinde şartlar içinde değerlendirilebilir. Ancak şu anda gündemimizde yok" dedi.

Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması

METE KALKAVAN AÇIKLAMASI

Başkan Cengiz, Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda oynadıkları ve 2-2 berabere biten maçın hakemi ile ilgili, "Ben olsaydım bu hakemi bizim maça vermezdim. Sevgili kardeşim Mete, sana bizim maç verildiğinde maçı kabul etme" dedi.

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