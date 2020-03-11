11 Mart 2020, Çarşamba
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Galatasaray'dan Onyekuru harekatı
Giriş Tarihi: 11.03.2020
Galatasaray yönetimi, ilk yarı sonlarında erken davranarak renklerine bağladığı Herny Onyekuru için bir kez daha harekete geçti. Nijerya basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan genç yıldız için resmi transfer görüşmesine başlıyor.
Buna göre yönetim, Monaco ile masaya oturacak; 2 yıllık kiralık ve 2 yılın sonunda satın alma opsiyonlu bir teklif sunacak. Onyekuru geçtiğimiz günlerde, "Galatasaray'da kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım kariyerime Galatasaray'da devam ederim" demişti.
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