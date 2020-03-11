Galatasaray'dan Onyekuru harekatı

Süper Lig'in 25'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Sivassspor'un golleri Hakan Arslan ve Emre Kılınç'tan gelirken, sarı-kırmızılıların gollerini Falcao ve Feghouli kaydetti. Zorlu karşılaşma sonrası Galatasaray taraftarları da sezon sonunda transfer edilmesi beklenen Emre Kılınç ile ilgili flaş yorumlarda bulundu. İşte sarı-kırmızılıların sosyal medyada yaptığı çarpıcı yorumlar...