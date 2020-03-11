11 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Kurzawa'ya kanca! Sezon sonu...

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor! Yıldız isim...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

Yaz dönemi için transfer çalışmalarına başlayan ve bu dönemde de kıskacında olan 'de öncelik bonservisi elinde olan oyunculara yönelmek olacak. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların gündemine flaş bir isim geldi...

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan , çalışmalarına şimdiden başlamış bulunmakta... kurallarının sürdüğü ve harcama limitine de dikkat etmesi gereken sarı-kırmızılı ekip, bu doğrultuda bonservisi elinde olan veya ucuz bonservisli isimlere yönelecek.

Transfer için ise Fransa basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Saint-Germain, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 'nın sözleşmesini uzatmayacak.

Bu gelişmelerin ardından oyuncunun menajeriyle birçok kulüp görüşürken, bu kulüplerden birisinin de Galatasaray olduğu iddia edildi. 27 yaşındaki Layvin Kurzawa için ve 'den bazı takımların da devrede olduğu, görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

14 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı Kurzawa bu sezon 14 maçta forma giydi, 1 gol, 1 asistlik katkı yapabildi.

LAYVIN KURZAWA KİMDİR?

1992 doğumlu futbolcu Layvin Kurzawa Fransa'da dünyaya gelmiştir. kariyerine 15 yaşında iken, Monaco alt yapısında başlamış 2015 yılında 25 Milyon Euro bonservis ve 10 Milyon Euro imza bedeli karşılığında Paris Saint German takımına transfer olmuştur.

Defansın solunda görev alan, Polonya asıllı futbolcu Layvin Kurzawa Fransa Milli takımında forma giymektedir.

Ünlü teknik adamdan olay sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'dan Onyekuru harekatı Galatasaray'dan Onyekuru harekatı
Terim'den futbolcularına galibiyet emri Terim'den futbolcularına galibiyet emri
Ünlü teknik adamdan olay sözler! G.Saray'dan teşvik primi aldık Ünlü teknik adamdan olay sözler! "G.Saray'dan teşvik primi aldık"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör