Galatasaray'dan Kurzawa'ya kanca! Sezon sonu...
Yaz transfer dönemi için transfer çalışmalarına başlayan ve bu dönemde de FFP kıskacında olan Galatasaray'de öncelik bonservisi elinde olan oyunculara yönelmek olacak. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların gündemine flaş bir isim geldi...
Gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başlamış bulunmakta... FFP kurallarının sürdüğü ve harcama limitine de dikkat etmesi gereken sarı-kırmızılı ekip, bu doğrultuda bonservisi elinde olan veya ucuz bonservisli isimlere yönelecek.
Transfer için ise Fransa basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Paris Saint-Germain, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Layvin Kurzawa'nın sözleşmesini uzatmayacak.
Bu gelişmelerin ardından oyuncunun menajeriyle birçok kulüp görüşürken, bu kulüplerden birisinin de Galatasaray olduğu iddia edildi. 27 yaşındaki Layvin Kurzawa için İtalya ve İngiltere'den bazı takımların da devrede olduğu, görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
14 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI
Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı Kurzawa bu sezon 14 maçta forma giydi, 1 gol, 1 asistlik katkı yapabildi.
LAYVIN KURZAWA KİMDİR?
1992 doğumlu futbolcu Layvin Kurzawa Fransa'da dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine 15 yaşında iken, Monaco alt yapısında başlamış 2015 yılında 25 Milyon Euro bonservis ve 10 Milyon Euro imza bedeli karşılığında Paris Saint German takımına transfer olmuştur.
Defansın solunda görev alan, Polonya asıllı futbolcu Layvin Kurzawa Fransa Milli takımında forma giymektedir.
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