19 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Abdurrahim Albayrak'a koronavirüs testi yapıldı! İşte sonucu...

Abdurrahim Albayrak'a koronavirüs testi yapıldı! İşte sonucu...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 Giriş Tarihi: 19.03.2020

İkinci Başkanı , ateş ve öksürük problemiyle kaldırıldığı hastanede tedbiren testi de yaptırdı.

İkinci Başkanı öksürük ve ateş nedeniyle tedbiren Çapa Tıp Fakültesi'ne tedbiren dünyada salgın haline gelen testi yaptırdı.

Milliyet'in haberine göre; Albayrak'ın koronavirüs testi negatif çıktı.

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