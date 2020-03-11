11 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Derbi "Fatih'i" Terim!

Derbi Fatih'i Terim!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.03.2020

Teknik Direktörü derbilerideki başarısıyla dikkatleri üzerine topluyor. Terim, ve ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

'de 'ı konuk edecek 'da , teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 62 derbide 23 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü. Terim, Beşiktaş'ı çalıştıran 'a daha önce rakip olduğu 3 maçta bir galibiyet ve iki beraberlik yaşadı

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 63. kez derbide görev yapacak. Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce ve Beşiktaş ile Süper Lig, , , , Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 62 müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 66 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI 31 DERBİDE GÖREV ALDI

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde daha önce Beşiktaş ile 31 maç yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 31 derbide ise 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

FATİH TERİM İLE SERGEN YALÇIN ARASINDAKİ 4. RANDEVU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 4. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın daha önce , Alanyaspor ve 'un başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 3 maça çıktı. Galatasaray, bu karşılaşmaların birinden galibiyetle ayrılırken, 2 maç ise berabere bitti. Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

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