Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve kulüplerden sağlık çalışanlarına destek

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu süreçte tüm dünyada en çok ihtiyaç duyulan, canla başla hastaları iyileştirmek için mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek için bu akşam saat 21:00'da tüm Türkiye balkonlarından alkışlarla destek oldu. Türkiye'nin dev kulüpleri ve Sağlık Bakanı DR. Fahrettin Koca, tüm halkı sağlık çalışanları için alkışa davet etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs ülkemizde en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Psikolojik ve bedensel olarak ne kadar yorgun düşseler de büyük bir fedakarlık göstererek çalıştılar. Sağlık çalışanlarına destek için Sağlık Bakanımız DR. Fahrettin Koca, tüm halkı saat 21:00'da balkonlarından alkışlamaya davet etti. Destek çığ gibi büyüdü. Tüm Türkiye'de alkış sesleri yankılandı. Spor kulüplerimiz de halkımızı alkışa davet etti.

KULÜPLERDEN DESTEK PAYLAŞIMLARI

Spor camiasından sağlık çalışanlarına destek paylaşımları geldi. Galatasaray, Fenerbahçe, Anadolu Efes gibi büyük kulüplerden gelen paylaşımlar dikkat çekti.















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