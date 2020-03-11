11 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Henry Onyekuru antrenmanı yarıda bıraktı

G.Saray'a derbi öncesi kötü haber! Yıldız oyuncu...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

'in 26. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak 'da Nijeryalı futbolcu antrenmanda sakatlandı.

'ın 'de hafta sonu ile oynayacağı derbi maçının hazırlıkları sırasında bir sakatlık şoku daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde sakatlanan Adem Büyük'ten sonra Nijeryalı futbolcu da gerçekleştirilen idmanı tamamlayamadı.

Galatasaray'da Henry Onyekuru antrenmanı yarıda bıraktı

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