Galatasaray'da Henry Onyekuru antrenmanı yarıda bıraktı

Galatasaray'ın Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıkları sırasında bir sakatlık şoku daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde sakatlanan Adem Büyük'ten sonra Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru da gerçekleştirilen idmanı tamamlayamadı.

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