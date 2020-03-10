10 Mart 2020, Salı
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Galatasaray'da divan kurulu 11 Mart'ta yapılacak
Giriş Tarihi: 10.03.2020
Galatasaray Kulübünde mart ayı olağan divan kurulu toplantısı 11 Mart Çarşamba yapılacak. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Galatasaray Kulübünde mart ayı olağan divan kurulu toplantısı 11 Mart Çarşamba yapılacak. Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2019 itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif raporların sunulacağı toplantıda, güncel konular da görüşülecek.
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