15 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

1.2 milyar liralık derbi

1.2 milyar liralık derbi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.03.2020

- derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 101 milyon 450 bin euro'luk değeriyle ligde ilk sırada yer alıyor. 'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 73 milyon 580 bin euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor.

Günlük kura göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 230 milyon TL.

EN DEĞERLİSİ MARIO LEMINA

'ın en değerli futbolcusu, 13 milyon euro değeri ile Mario Lemina... Sarı-kırmızılılarda ayrıca Jean Michael Seri'nin 12, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun da 10 milyon euro değeri olduğu gösteriliyor. 'ta ise en değerli isim 11 milyon euro piyasa değeri ile Adem Ljajic. Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida'nın 8, Mohamed Elneny'nin de 6 milyon euro değeri bulunuyor.

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