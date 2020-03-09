Galatasaray'da Adem Büyük sakatlandı!

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GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 Giriş Tarihi: 09.03.2020

, 'in 26. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda , sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemedi.

'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Sivasspor maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda core stabilizasyon hareketleri ile antrenmana başladı.

Daha sonra kumda kuvvet ve sahada tekrarlı sprint çalışmaları yapıldı. İdmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen 'ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarını çarşamba günü saat 12.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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