Galatasaray'da Adem Büyük sakatlandı!
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük, sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemedi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Sivasspor maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda core stabilizasyon hareketleri ile antrenmana başladı.
Daha sonra kumda kuvvet ve sahada tekrarlı sprint çalışmaları yapıldı. İdmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yapıldı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük'ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını çarşamba günü saat 12.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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