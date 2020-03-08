08 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'den 3 isme özel uyarı! Derbi öncesi...

Fatih Terim'den 3 isme özel uyarı! Derbi öncesi...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

'de şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendirecek maçta deplasmanda ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda , Feghouli ve ile özel bir görüşme yapan teknik direktör , bu 3 isme derbisi öncesi uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

'de ikinci yarıya 7'de 7 yaparak başlayan ve 8 maçlık galibiyet serisi elde eden , karşısında da galip gelip zirve yarışında iddialı bir konuma gelmek istiyor. Sarı-kırmızılılar Sivasspor'u yenmesi halinde hem rakibinin bu sezon iç saha yenilmezlik serisini bozmuş olacak hem de kulüp rekorunun en uzun galibiyet serisini elde etmiş olacak.

, maç öncesi takımda toplantı yaptı ve "Sivasspor iyi bir ortaya koyan ve saygıyı hak eden bir takım. İşimiz kolay değil. En iyi futbolumuzu ortaya koyup bu seriyi 9 maça çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

3 İSMİ UYARDI!

Hürriyet'in haberine göre; 66 yaşındaki teknik adam sarı kart sınırında bulunan , ve Feghouli'yi özel olarak uyardı. Gelecek hafta ile karşılaşacak Galatasaray'da tecrübeli teknik adam "Rakibe hamlelerde gereksiz risklere girmeyin. Hakemle de diyaloglarınıza dikkat edin, cezalı duruma düşmeyin" dedi.

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