Fatih Terim'den 3 isme özel uyarı! Derbi öncesi...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendirecek maçta Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda Ryan Donk, Feghouli ve Adem Büyük ile özel bir görüşme yapan teknik direktör Fatih Terim, bu 3 isme Beşiktaş derbisi öncesi uyarılarda bulundu. İşte detaylar...
Süper Lig'de ikinci yarıya 7'de 7 yaparak başlayan ve 8 maçlık galibiyet serisi elde eden Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşısında da galip gelip zirve yarışında iddialı bir konuma gelmek istiyor. Sarı-kırmızılılar Sivasspor'u yenmesi halinde hem rakibinin bu sezon iç saha yenilmezlik serisini bozmuş olacak hem de kulüp rekorunun en uzun galibiyet serisini elde etmiş olacak.
Fatih Terim, maç öncesi takımda toplantı yaptı ve "Sivasspor iyi bir futbol ortaya koyan ve saygıyı hak eden bir takım. İşimiz kolay değil. En iyi futbolumuzu ortaya koyup bu seriyi 9 maça çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.
3 İSMİ UYARDI!
Hürriyet'in haberine göre; 66 yaşındaki teknik adam sarı kart sınırında bulunan Adem Büyük, Ryan Donk ve Feghouli'yi özel olarak uyardı. Gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da tecrübeli teknik adam "Rakibe hamlelerde gereksiz risklere girmeyin. Hakemle de diyaloglarınıza dikkat edin, cezalı duruma düşmeyin" dedi.
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