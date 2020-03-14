14 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Beşiktaş maçına hazır

Galatasaray Beşiktaş maçına hazır
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 Giriş Tarihi: 14.03.2020

, ’in 26’ncı haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılılar ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynayan oyuncular, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

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