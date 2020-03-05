05 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Onyekuru sınıf atladı

Onyekuru sınıf atladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.03.2020

Afrika Kupası'ndan sonra bir daha mili takıma seçilmeyen Henry Onyekuru'ya forması altındaki başarılı futbolunun ardından müjdeli haber geldi.

Monaco'ya transfer olduktan sonra , hazırlık maçlarıyla eleme maçları olan Benin ve Lesotho maçları için kadroya çağrılmayan genç futbolcunun, ile oynanacak grup eleme maçları için Alman teknik direktör Gernot Rohr tarafından yeniden kadroya alınacağı öğrenildi.

G.Saray'a sevindirici haber! Yıldız oyuncu... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Süper Lig'in yıldızları sezon sonunda G.Saray'da! Süper Lig'in yıldızları sezon sonunda G.Saray'da!
Ömer Bayram sözleşmeyi kaptı Ömer Bayram sözleşmeyi kaptı
G.Saray'a sevindirici haber! Yıldız oyuncu... G.Saray'a sevindirici haber! Yıldız oyuncu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör