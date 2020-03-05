Onyekuru sınıf atladı

Afrika Kupası'ndan sonra bir daha mili takıma seçilmeyen Henry Onyekuru'ya Galatasaray forması altındaki başarılı futbolunun ardından müjdeli haber geldi.

Monaco'ya transfer olduktan sonra Ukrayna, Brezilya hazırlık maçlarıyla Afrika Kupası eleme maçları olan Benin ve Lesotho maçları için kadroya çağrılmayan genç futbolcunun, Sierra Leone ile oynanacak grup eleme maçları için Alman teknik direktör Gernot Rohr tarafından yeniden kadroya alınacağı öğrenildi.

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