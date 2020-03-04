Galatasaray'a Lemina'dan sevindirici haber

Galatasaray, yaz transfer döneminde Southampton'dan Lemina'yı ve Fulham'dan Seri'yi kiralamış ve bu oyuncuların performansı sarı-kırmızılıları mutlu etmişti. Lemina'nın hırsı ve Seri'nin özellikle Kadıköy performansı gözlerden kaçmadı. Ocak ayında tekrar kiralanan Henry Onyekuru ise gelir gelmez takıma dinamiklik katmıştı. Galatasaray Yönetimi, bonservis bedelleri 44 milyon Euro'yu (yaklaşık 300 milyon TL) bulan bu oyuncular için formül aramaya başladı.