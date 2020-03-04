04 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a Lemina'dan sevindirici haber

G.Saray'a sevindirici haber! Yıldız oyuncu...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.03.2020

, 'in 25'inci haftasında pazar günü Demir Grup ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı atlatan Gabonlu orta saha , idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

'nde gerçekleştirilen antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başlandı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda pas ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

LEMINA TAKIMA KATILDI

'da sakatlığı atlatan 26 yaşındaki orta saha , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

G.Saray'da hesaplar karıştı! Tam 300 milyon... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da hesaplar karıştı! Tam 300 milyon... G.Saray'da hesaplar karıştı! Tam 300 milyon...
İstikrar abidesi Fatih Terim İstikrar abidesi Fatih Terim
Aslan kral Aslan kral
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör