05 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Ömer Bayram sözleşmeyi kaptı

Ömer Bayram sözleşmeyi kaptı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.03.2020

Bu sezon 'ın sivrilen oyuncuları arasında yer alan ve anlaşması gelecek sene bitecek olan 'ın sözleşmesi uzatılıyor. Ligde 10 asist ve 1 gol katkısı sunan ve Başakşehirli Edin Visca ile birlikte asist krallığı koltuğunda oturan 28 yaşındaki futbolcuya, yeni sezondan başlayacak şekilde 2+1 yıllık yeni sözleşme önerilecek.

Yüksek performansı ile ilk 11'in değişilmez ismi olan Ömer'in yıllık sadece 400 bin euro olan garanti ücretine de yeni kontratta artış yapılacak. Böylece başarılı performansının ödülünü almış olacak.

30 MAÇA ÇIKTI

, 'da bu sezon 20 lig, 5 Şampiyonlar Ligi ve 5 olmak üzere 30 resmi maçta forma giydi. Milli futbolcu bu maçlarda 1 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

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