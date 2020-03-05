Galatasaray'da gözler Sivasspor maçında
Zirve tırmanışına emin adımlarla devam eden sarı-kırmızılı takımı arka arkaya iki zorlu karşılaşma bekliyor. Terim, “Önce Sivasspor engelini kayıpsız geçelim; ardından Beşiktaş derbisini düşünürüz” dedi.
Sezonun ikinci yarısında rokete bağlayan Galatasaray, önce deplasmanda Sivas ardından da Beşiktaş ile iki kritik karşılaşma oynayacak. Geçen hafta Gençlerbirliği engelini de geçerek 8'de 8 yapan sarı-kırmızılı ekip, dün bu karşılaşmanın hazırlıklarına tam kadro başladı. Oyuncular oldukça hırslı ve arzulu görünürken teknik direktör Fatih Terim'den dün uyarılar geldi. Kırılma yaratabilecek iki karşılaşmaya çıkacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından Beşiktaş derbisini bir kenara bırakıp, Sivasspor maçına odaklanmalarını istedi.
EVİNDE MAÇ KAYBETMEDİ
Şu ana kadar çok iyi bir performans çıkardıklarını belirten ve talebelerini tebrik eden Terim, "Emeklerimizin karşılığını almak istiyorsak rehavete kapılmadan yolumuza devam etmek zorundayız. Önce Sivasspor engelini kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Ardından da Beşiktaş derbisini düşünürüz" diye konuştu. Başarılı çalıştırıcı ayrıca, Demir Grup Sivasspor'un bu sezon sahasında maç kaybetmediğini de hatırlatarak, "En zor maçlarımızdan birisine çıkacağız. Dikkatli olmalıyız" ifadesini kullandı. Sivas bu sezon evinde 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
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