05 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da gözler Sivasspor maçında

Galatasaray'da gözler Sivasspor maçında
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.03.2020

Zirve tırmanışına emin adımlarla devam eden sarı-kırmızılı takımı arka arkaya iki zorlu karşılaşma bekliyor. Terim, “Önce engelini kayıpsız geçelim; ardından derbisini düşünürüz” dedi.

Sezonun ikinci yarısında rokete bağlayan , önce deplasmanda Sivas ardından da ile iki kritik karşılaşma oynayacak. Geçen hafta engelini de geçerek 8'de 8 yapan sarı-kırmızılı ekip, dün bu karşılaşmanın hazırlıklarına tam kadro başladı. Oyuncular oldukça hırslı ve arzulu görünürken teknik direktör 'den dün uyarılar geldi. Kırılma yaratabilecek iki karşılaşmaya çıkacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından Beşiktaş derbisini bir kenara bırakıp, maçına odaklanmalarını istedi.

EVİNDE MAÇ KAYBETMEDİ

Şu ana kadar çok iyi bir performans çıkardıklarını belirten ve talebelerini tebrik eden Terim, "Emeklerimizin karşılığını almak istiyorsak rehavete kapılmadan yolumuza devam etmek zorundayız. Önce Sivasspor engelini kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Ardından da Beşiktaş derbisini düşünürüz" diye konuştu. Başarılı çalıştırıcı ayrıca, Demir Grup Sivasspor'un bu sezon sahasında maç kaybetmediğini de hatırlatarak, "En zor maçlarımızdan birisine çıkacağız. Dikkatli olmalıyız" ifadesini kullandı. Sivas bu sezon evinde 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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