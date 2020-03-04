04 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Kadınlar Türkiye Kupası: Galatasaray: 66 - İzmit Belediyespor: 81

G.Saray'ı eleyen İzmit Belediyespor yarı finalde
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Basketbol Çeyrek Finali’nde , ’ı 81-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Salon: Atatürk

Hakemler: Sami Özel xx, Tunçtan Durmuşcan xx, Egemen Ercan xx

: Meltem xx 6, Şerife xx, Sude xx 5, Sinem xx, Işıl xx 15, Dragana xx 2, Brianicole xx 1, Tilbe xx 5, Victoria xx 18
Başantrenör: Efe Güven

: Özge xx 15, Defne xx, Courtney xx 30, Gizem xx 5, Sasa xx 11, Gamze xx, Kristine xx 20, Melek xx
Başantrenör: Hasan Fırat Okul

1. Periyot: 20-10 (Galatasaray lehine)
Devre: 35-31 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 45-57 (İzmit Belediyespor lehine)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Maccabi FOX - Anadolu Efes maçıyla ilgili flaş karar! Maccabi FOX - Anadolu Efes maçıyla ilgili flaş karar!
Anadolu Efes Maccabi FOX'la karşılaşacak! İşte detaylar... Anadolu Efes Maccabi FOX'la karşılaşacak! İşte detaylar...
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız | CANLI Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız | CANLI
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör