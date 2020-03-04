04 Mart 2020, Çarşamba
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Galatasaray: Meltem xx 6, Şerife xx, Sude xx 5, Sinem xx, Işıl xx 15, Dragana xx 2, Brianicole xx 1, Tilbe xx 5, Victoria xx 18
İzmit Belediyespor: Özge xx 15, Defne xx, Courtney xx 30, Gizem xx 5, Sasa xx 11, Gamze xx, Kristine xx 20, Melek xx
1. Periyot: 20-10 (Galatasaray lehine)
Kadınlar Türkiye Kupası: Galatasaray: 66 - İzmit Belediyespor: 81
Giriş Tarihi: 04.03.2020
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde İzmit Belediyespor, Galatasaray’ı 81-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Salon: Atatürk
Hakemler: Sami Özel xx, Tunçtan Durmuşcan xx, Egemen Ercan xx
Galatasaray: Meltem xx 6, Şerife xx, Sude xx 5, Sinem xx, Işıl xx 15, Dragana xx 2, Brianicole xx 1, Tilbe xx 5, Victoria xx 18
Başantrenör: Efe Güven
İzmit Belediyespor: Özge xx 15, Defne xx, Courtney xx 30, Gizem xx 5, Sasa xx 11, Gamze xx, Kristine xx 20, Melek xx
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
1. Periyot: 20-10 (Galatasaray lehine)
Devre: 35-31 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 45-57 (İzmit Belediyespor lehine)
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