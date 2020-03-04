04 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da hesaplar karıştı! Tam 300 milyon...

G.Saray'da hesaplar karıştı! Tam 300 milyon...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.03.2020

, yaz döneminde Southampton'dan 'yı ve Fulham'dan 'yi kiralamış ve bu oyuncuların performansı sarı-kırmızılıları mutlu etmişti. Lemina'nın hırsı ve Seri'nin özellikle Kadıköy performansı gözlerden kaçmadı. Ocak ayında tekrar kiralanan Henry ise gelir gelmez takıma dinamiklik katmıştı. Galatasaray Yönetimi, bonservis bedelleri 44 milyon Euro'yu (yaklaşık 300 milyon TL) bulan bu oyuncular için formül aramaya başladı.

'de kötü giden ilk devrenin ardından teknik direktör , Ocak ayını işaret etmiş ve büyük bir değişimin olacağının sinyallerini vermişti. Tecrübeli teknik adamın dediği de oldu...

Takımdaki oyuncuların kendine gelmesini sağlayan Fatih Terim, ayrıca takıma ettiği 'dan da maksimum verim aldı. İkinci yarı çıkılan 7 maçtan da 7 galibiyet alan sarı-kırmızılıları ise sezon sonunda bekleyen büyük bir sorun var...

66 yaşındaki teknik adam, bu 3 futbolcunun da takımda kalmasını istiyor. Fakat bu 3 futbolcunun çok yüksek maliyetleri var. Cimbom'un için 16 milyon Euro, için ise 18 milyon Euro'luk opsiyonları bulunuyor.

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Takvim'in haberine göre; Fransız ekibi Monaco, Onyekuru için 10 milyon Euro istiyor. Yönetim 44 milyon Euro maliyeti olan 3 futbolcu için kiralama formülünü devreye sokacak.

kısa süre içinde Southampton, Fulham ve Monaco'ya teklif yapacak.

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