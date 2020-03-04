Galatasaray'da hesaplar karıştı! Tam 300 milyon...

Galatasaray, yaz transfer döneminde Southampton'dan Lemina'yı ve Fulham'dan Seri'yi kiralamış ve bu oyuncuların performansı sarı-kırmızılıları mutlu etmişti. Lemina'nın hırsı ve Seri'nin özellikle Kadıköy performansı gözlerden kaçmadı. Ocak ayında tekrar kiralanan Henry Onyekuru ise gelir gelmez takıma dinamiklik katmıştı. Galatasaray Yönetimi, bonservis bedelleri 44 milyon Euro'yu (yaklaşık 300 milyon TL) bulan bu oyuncular için formül aramaya başladı.

Süper Lig'de kötü giden ilk devrenin ardından teknik direktör Fatih Terim, Ocak ayını işaret etmiş ve büyük bir değişimin olacağının sinyallerini vermişti. Tecrübeli teknik adamın dediği de oldu...

Takımdaki oyuncuların kendine gelmesini sağlayan Fatih Terim, ayrıca takıma transfer ettiği Onyekuru'dan da maksimum verim aldı. İkinci yarı çıkılan 7 maçtan da 7 galibiyet alan sarı-kırmızılıları ise sezon sonunda bekleyen büyük bir sorun var...

66 yaşındaki teknik adam, bu 3 futbolcunun da takımda kalmasını istiyor. Fakat bu 3 futbolcunun çok yüksek maliyetleri var. Cimbom'un Lemina için 16 milyon Euro, Seri için ise 18 milyon Euro'luk opsiyonları bulunuyor.

CİMBOM'UN PLANI YENİDEN KİRALAMA

Takvim'in haberine göre; Fransız ekibi Monaco, Onyekuru için 10 milyon Euro istiyor. Yönetim 44 milyon Euro maliyeti olan 3 futbolcu için kiralama formülünü devreye sokacak.

Galatasaray kısa süre içinde Southampton, Fulham ve Monaco'ya teklif yapacak.

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