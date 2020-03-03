Galatasaray'da Muslera'dan Koronavirüse geçit yok!

9 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, son olarak Gençlerbirliği maçında yaptığı kurtarışla sosyal medyaya damga vurdu. Dünyanın en büyük tehditi olarak görülen 'koronavirüs'ü de tecrübeli kaleci kurtardı! İşte detaylar...

Muslera için hazırlanan photoshop görseller bir çok sosyal medya platformlarında büyük ilgi görürken birçok kişi tarafından da paylaşıldı.

Gençlerbirliği'ni geçtiğimiz Pazar günü evinde 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir şutu çıkarırken adeta boyu uzayan Uruguaylı yıldız bu kurtarışı ile çok konuşulmuştu.

Yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan sarı kırmızılı yıldızın koronavirüs ve meteorları engellediği fotoğraflar görenleri tebessüm ettirdi.

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