03 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a 23 milyonluk piyango!

G.Saray'a 23 milyonluk piyango!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.03.2020

FFP kapsamında olumlu adımlar atan ve son olarak kâr açıklayan 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınından sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia geldi.

'ın 2016 yazında 6.5 milyon Euro bedelle Porto'ya gönderdiği 'te sıcak gelişmeler yaşanıyor... İngiliz devi 'nin yine Telles transferi için devreye girdiği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Piyasa değeri 40 milyon Euro olan Brezilyalı sol bekin transferini Chelsea bitirmekte ısrarcı.

SERBEST KALMA BEDELİ 40 MİLYON EURO

Galatasaray'dan edilen Alex Telles için Portekiz ekibi o dönem Telles'in sözleşmesine '40 milyon Euro'ya serbest kalma' maddesi koymuştu. Chelsea'nin Alex Telles'i transfer etmesi durumda Galatasaray, kârdan yüzde 10 pay alacak. Sarı-kırmızılılar alex Telles'i 6.5 milyon Euro'ya Porto'ya göndermişti.

Eğer Telles bu bedelle Maviler'e transfer olursa Galatasaray'ın kasasına 3 milyon 350 bin Euro (yaklaşık 23 milyon TL) girecek.

Galatasaray'dan TFF'ye Sivasspor başvurusu! haberin devamı

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