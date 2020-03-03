Galatasaray'a 23 milyonluk piyango!

FFP kapsamında olumlu adımlar atan ve son olarak kâr açıklayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınından sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia geldi.

Galatasaray'ın 2016 yazında 6.5 milyon Euro bedelle Porto'ya gönderdiği Alex Telles'te sıcak gelişmeler yaşanıyor... İngiliz devi Chelsea'nin yine Telles transferi için devreye girdiği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Piyasa değeri 40 milyon Euro olan Brezilyalı sol bekin transferini Chelsea bitirmekte ısrarcı.

SERBEST KALMA BEDELİ 40 MİLYON EURO

Galatasaray'dan transfer edilen Alex Telles için Portekiz ekibi o dönem Telles'in sözleşmesine '40 milyon Euro'ya serbest kalma' maddesi koymuştu. Chelsea'nin Alex Telles'i transfer etmesi durumda Galatasaray, kârdan yüzde 10 pay alacak. Sarı-kırmızılılar alex Telles'i 6.5 milyon Euro'ya Porto'ya göndermişti.

Eğer Telles bu bedelle Maviler'e transfer olursa Galatasaray'ın kasasına 3 milyon 350 bin Euro (yaklaşık 23 milyon TL) girecek.

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