Galatasaray-Gençlerbirliği maçı kapalı gişe!

Süper Lig'in 23. haftasında 21 yıllık Kadıköy hasretine son veren Galatasaray'da, bu galibiyetle birlikte camia havaya girmiş durumda. Alınan 7 maçlık seri ve son olarak Fenerbahçe galibiyetinin meyvelerini de sarı-kırmızılı takım toplamaya başladı. Toplamda 23, üst üste 3. kez şampiyon olmak isteyen Cimbom, şampiyonluğa kilitlenmiş durumda... 24. haftada Galatasaray'ın sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

Galatasaray'da 21 yıl sonra gelen Kadıköy galibiyeti büyük bir sevinçle karşılandı. Alınan bu galibiyetle beraber sarı-kırmızılıların galibiyet serisi 7 maça yükseldi.

Hürriyet'in haberine göre; ligin kalan haftalarında Türk Telekom Stadı'nı tamamen doldurmak isteyen ve şenlik yerine çevirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Sezon sonuna kadar 'bilet devir sınırlaması'nı Gençlerbirliği maçı için kaldırdı.

Türk Telekom'daki mücadele için 7 bin koltuk satışa çıkarken, taraftarlar 5 bin 500 bileti tüketti. Kalan bin 500 biletin de maç saatine kadar satılması bekleniyor.

BEŞ MAÇLIK KOMBİNE ÇIKARILDI

'50 bin Aslan' sloganı ile yola çıkan Galatasaray yönetimi, ayrıca G.Birliği karşılaşması dahil olmak üzere Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak 5 maç için özel bir kombine satışına başladı.

Pazar günkü maçın kapalı gişe olmasını bekleyen yönetim, alınacak olası galibiyetle birlikte şampiyonluk adına satışa sunulan özel kombine paketinin satışlarının patlamasını bekliyor.

Gençlerbirliği maçından sonra Galatasaray iç sahada sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Göztepe ile oynayacak.

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