Arkas Spor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Arkas Spor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'daki ilk müsabakayı da 3-1 kazanmıştı.
İki takım voleybolcuları maçtan önce Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, tezahüratlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine destek verdi.
Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibinin belli olacağı ve bugün oynanması planlanan Leo Shoes (İtalya)-GFC Ajaccio (Fransa) karşılaşması, İtalya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu eşleşmenin ilk maçında İtalyan ekibi, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Risto Strandson (Estonya), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)
Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Blankenau (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Muhammet Kaya, Ramazan Efe Mandıracı, Burak Çevik)
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Antonov, Van Berkel (Onurcan Çakır, Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Vahit Emre Savaş, Selim Kalaycı)
Setler: 19-25, 21-25, 25-14, 25-23, 17-19
Süre: 108 dakika (22, 25, 20, 23, 18)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...