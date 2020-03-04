04 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Arkas Spor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Galatasaray CEV Kupası'nda yarı finalde
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında 'u 3-2 mağlup eden HDI yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'daki ilk müsabakayı da 3-1 kazanmıştı.

İki takım voleybolcuları maçtan önce Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, tezahüratlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine destek verdi.

'ın yarı finaldeki rakibinin belli olacağı ve bugün oynanması planlanan Leo Shoes ()-GFC Ajaccio (Fransa) karşılaşması, İtalya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu eşleşmenin ilk maçında İtalyan ekibi, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Risto Strandson (Estonya), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)

: Burak Güngör, , Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Blankenau (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, , Muhammet Kaya, Ramazan Efe Mandıracı, Burak Çevik)

Galatasaray HDI : Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Antonov, Van Berkel (Onurcan Çakır, Burak Mert, Metin, , Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Vahit Emre Savaş, Selim Kalaycı)

Setler: 19-25, 21-25, 25-14, 25-23, 17-19

Süre: 108 dakika (22, 25, 20, 23, 18)



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ı eleyen İzmit Belediyespor yarı finalde G.Saray'ı eleyen İzmit Belediyespor yarı finalde
Süper Lig'in yıldızları sezon sonunda G.Saray'da! Süper Lig'in yıldızları sezon sonunda G.Saray'da!
G.Saray'a sevindirici haber! Yıldız oyuncu... G.Saray'a sevindirici haber! Yıldız oyuncu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör