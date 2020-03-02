02 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Ömer orta Donk kafa

Ömer orta Donk kafa
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.03.2020

bu şekilde gol atmayı ezberledi. Sezonun flaş ismi dün 10. asistini yaptı. ise 3. golünü attı.

Cimbom rakipleri duran toplarla da çözmeye başladı. Ön plana çıkan isimler - ikilisi oldu. maçında Aslan korner kazanmış. Yapılan organizasyonda top Ömer Bayram'a çıkarılmıştı. Ömer'in ortasında Donk meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol edip mükemmel bir voleyle ağlarla buluşturmuştu. İkilinin iş birliği geçtiğimiz hafta deplasmanında da sürmüştü. Ömer Bayram'ın kornerine müthiş yükselen Hollandalı yıldız fileleri havalandırmıştı. Dün de fotokopi çektiler. Yine Ömer ortaladı, yine Donk kafayla golünü attı. Ömer Bayram maç sonunda "Böyle günlerde konuşmak zor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

'BAY ASİST' ÖMER BAYRAM

'in bu sezon ciddi biçimde fayda aldığı Ömer Bayram dün de skorborda etki etti. Başarılı ismin kullandığı korneri Ryan Donk ağlarla buluşturdu. Böylece Ömer 10. asistini yaparak zirvede tek başına olan Başakşehirli Edin Visca'yı yakaladı.

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