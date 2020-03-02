02 Mart 2020, Pazartesi
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Mariano nakliyat!
Giriş Tarihi: 02.03.2020
İkinci yarıda önüne geleni deviren Galatasaray'da Mariano da tabanları yağlayan isimler arasında... İlk devrede etkisiz bir görüntü çizen ve adı gönderilecekler arasında yer alan Brezilyalı futbolcu, dün akşam da asistlerine yenisini ekledi.
33. dakikada sağdan yaptığı orta ile Falcao'yu golle buluşturan Mariano son 6. maçında 5. asistine imza attı. Gençlerbirliği maçında da sağ kanadı otobana çeviren yıldız oyuncu, taraftarlardan büyük övgü aldı.
TERİM'DEN TAYLAN SÜRPRİZİ
Fatih Terim, Fenerbahçe'yi mağlup eden kadroda tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Taylan Antalyalı tercihini kullandı. Son haftaların başarılı ismi Emre Akbaba yine kulübede başladı ve 73. dakikada oyuna dahil oldu.
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