02 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Mariano nakliyat!

Mariano nakliyat!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.03.2020

İkinci yarıda önüne geleni deviren 'da Mariano da tabanları yağlayan isimler arasında... İlk devrede etkisiz bir görüntü çizen ve adı gönderilecekler arasında yer alan Brezilyalı futbolcu, dün akşam da asistlerine yenisini ekledi.

33. dakikada sağdan yaptığı orta ile Falcao'yu golle buluşturan Mariano son 6. maçında 5. asistine imza attı. maçında da sağ kanadı otobana çeviren yıldız oyuncu, taraftarlardan büyük övgü aldı.

TERİM'DEN TAYLAN SÜRPRİZİ

Fatih Terim, 'yi mağlup eden kadroda tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Taylan Antalyalı tercihini kullandı. Son haftaların başarılı ismi Emre Akbaba yine kulübede başladı ve 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Terim ve Hamzaoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı haberin devamı

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