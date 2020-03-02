Falcao coştu
Galatasaray, sakatlığı sebebiyle Radamel Falcao'dan sezonun ilk yarısında yeterince faydalanamamıştı ancak Kolombiyalı yıldız müthiş bir ikinci yarı geçiriyor.
33 yaşındaki futbolcu dün Mariano'nun pasını nefis bir tek dokunuşla filelerle buluşturdu. Son 6 maçta 7. golünü attı. Sarı- Kırmızılı takımın süper yıldızı toplamda 8 gole ulaştı.
"3 PUANI HAK ETTİK"
Gençlerbirliği kalesini 2 kez havalandıran Falcao sözlerine, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek başlarken, "Şehitler bizi derinden yaraladı. Tekrar Türk milletinin başı sağ olsun" dedi. Maçla ilgili ise galibiyeti hak ettiklerini belirten Kolombiyalı yıldız, "Bireysel olarak da, takım olarak da son dakikaya kadar iyi mücadele ettik ve bu 3 puanı hak ettik" diye konuştu.
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