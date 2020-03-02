Avrupa'da tek!

Liverpool kaybetti ama Galatasaray yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği'ni de geçerek serisini 8'e çıkardı ve 2020'de yenilgi yüzü görmeyen tek takım unvanını aldı.

Galatasaray, Gençlerbirliği engelini de kayıpsız geçti: 3-0. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Ryan Donk ve Radamel Falcao'nun (2) golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 8. galibiyetini aldı. Ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı maçlarda Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Malatya, Fenerbahçe ve son olarak Gençlerbirliği'ni mağlup eden Cimbom, bu performansıyla Liverpool'u geçip 2020'ye damga vurdu.

İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Bu haftaya kadar, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde oynadığı bütün maçları kazanan sadece iki takım vardı. Liverpool, Watford'a yenilerek serisine nokta koyunca Galatasaray, 2020'nin mağlubiyet görmeyen tek takımı unvanını kazandı. Yeni yılda çıktığı 7 karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, Başkent ekibi karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 48'e yükseltti. Ligin zirvesindeki Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile puanını eşitleyen Galatasaray ikinci sırada kendisine yer bulmayı başardı.

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