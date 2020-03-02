02 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Avrupa'da tek!

Avrupa'da tek!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.03.2020

kaybetti ama yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 'ni de geçerek serisini 8'e çıkardı ve 2020'de yenilgi yüzü görmeyen tek takım unvanını aldı.

, engelini de kayıpsız geçti: 3-0. Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini ve 'nun (2) golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 8. galibiyetini aldı. Ligin 16. haftasında 'ye yenildikten sonra oynadığı maçlarda , Denizlispor, , , , , ve son olarak Gençlerbirliği'ni mağlup eden Cimbom, bu performansıyla 'u geçip 2020'ye damga vurdu.

İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Bu haftaya kadar, ve Avrupa'nın beş büyük liginde oynadığı bütün maçları kazanan sadece iki takım vardı. Liverpool, Watford'a yenilerek serisine nokta koyunca Galatasaray, 2020'nin mağlubiyet görmeyen tek takımı unvanını kazandı. Yeni yılda çıktığı 7 karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, Başkent ekibi karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 48'e yükseltti. Ligin zirvesindeki ve Demir Grup Sivasspor ile puanını eşitleyen Galatasaray ikinci sırada kendisine yer bulmayı başardı.

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