02 Mart 2020, Pazartesi
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Galatasaray Sivasspor hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 02.03.2020
Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda, dün akşam Gençlerbirliği ile oynanan Süper Lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.
Diğer oyuncular ise antrenmana salondaki core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra kumda kuvvet ve ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Ana bölümde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Mario Lemina, kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel çalışma yaptı. Yarını izinli geçirecek sarı kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek.
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