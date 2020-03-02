02 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Sivasspor hazırlıklarına başladı

G.Saray'da Lemina'nın son durumu belli oldu!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.03.2020

, 'in 25'inci haftasında Demir Grup ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 'ndeki idmanda, dün akşam ile oynanan Süper Lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise antrenmana salondaki core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra kumda kuvvet ve ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Ana bölümde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Mario Lemina, kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel çalışma yaptı. Yarını izinli geçirecek sarı kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek.

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