02 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Dev kükreyiş

Dev kükreyiş
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.03.2020

, sezonun ikinci yarısında bölüm sonu canavarına dönüştü. Terim’in öğrencileri bu periyotta 24 puan toplayıp 21 averaj yaptı.

'de ilk yarının son maçında 'u 5-0'lık skorla mağlup eden Aslan ikinci devreye bambaşka bir kimlikle girdi. Sarı-kırmızılılar, devre arasından dönüşte çok daha agresif ve etkili bir sergileyerek rakiplerini bir bir yendi. 'nın ardından Denizlispor, , , Kasımpaşa ve Yeni 'yı deviren Cimbom geçtiğimiz hafta da 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi 'de yenmişti. Dün de bu galibiyet serisine müthiş futbol sonrası G.Birliği eklendi.

ATANI DA TUTANI DA İYİ

Cimbom bu büyük başarıyı yakalarken klasik "Bir takımın atanı-tutanı iyi olacak" klişesini de hayata geçirdi. Çok iyi sezon geçiren performansını ikinci yarıda da sürdürürken hücumda ise önce ardından ön plana çıktı. Henry Onyekuru da onlara eşlik etti. Sarı-kırmızılılar, son 8 maçını kazanıp hanesine 24 puan yazdırırken rakip kalelere tam 24 gol gönderdi. Kalesinde ise sadece 3 gole izin verdi. Aslan bu müthiş performansıyla zirve yarışına katıldı.

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