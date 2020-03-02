Dev kükreyiş

Galatasaray, sezonun ikinci yarısında bölüm sonu canavarına dönüştü. Terim’in öğrencileri bu periyotta 24 puan toplayıp 21 averaj yaptı.

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup eden Aslan ikinci devreye bambaşka bir kimlikle girdi. Sarı-kırmızılılar, devre arasından dönüşte çok daha agresif ve etkili bir futbol sergileyerek rakiplerini bir bir yendi. Antalya'nın ardından Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatya'yı deviren Cimbom geçtiğimiz hafta da 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmişti. Dün de bu galibiyet serisine müthiş futbol sonrası G.Birliği eklendi.

ATANI DA TUTANI DA İYİ

Cimbom bu büyük başarıyı yakalarken klasik "Bir takımın atanı-tutanı iyi olacak" klişesini de hayata geçirdi. Çok iyi sezon geçiren Fernando Muslera performansını ikinci yarıda da sürdürürken hücumda ise önce Adem Büyük ardından Radamel Falcao ön plana çıktı. Henry Onyekuru da onlara eşlik etti. Sarı-kırmızılılar, son 8 maçını kazanıp hanesine 24 puan yazdırırken rakip kalelere tam 24 gol gönderdi. Kalesinde ise sadece 3 gole izin verdi. Aslan bu müthiş performansıyla zirve yarışına katıldı.

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