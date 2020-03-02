02 Mart 2020, Pazartesi
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Galatasaray'da sezona damga vuran isim: Ryan Donk!
Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni sahasında 3-0'la geçen Galatasaray'da ilk golü Hollandalı oyuncu Ryan Donk atmıştı. Donk, 23. hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde de ilk golü atan isim olmuş ve galibiyetin önemli bir mimarı haline gelmişti. Sezona damga vuran isimlerin başında gelen 33 yaşındaki yıldız, bu sezonki istatistiğiyle sarı-kırmızılılara damga vurdu. İşte Ryan Donk'un sırrı ve yaşananlar...
Giriş Tarihi: 02.03.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 15:27
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