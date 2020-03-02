02 Mart 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
15 Mart Pazar
Süper Lig'de 26, 27 ve 28. haftanın maç programı açıklandı
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26, 27 ve 28. hafta müsabaka programları açıklandı. 26. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart Pazar günü oynanacak.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26, 27 ve 28. hafta müsabaka programları açıklandı.
26. hafta programı
15 Mart Pazar
16:00 Trabzonspor-Başakşehir
19:00 Galatasaray-Beşiktaş
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...