02 Mart 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de 26, 27 ve 28. haftanın maç programı açıklandı

Dev derbinin tarihi belli oldu
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

2019-2020 26, 27 ve 28. hafta müsabaka programları açıklandı. 26. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi Pazar günü oynanacak.

2019-2020 26, 27 ve 28. hafta müsabaka programları açıklandı.

26. hafta programı

15 Mart Pazar
16:00 Trabzonspor-Başakşehir
19:00 Galatasaray-Beşiktaş


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