Falcao zamanı

Fenerbahçe derbisinde penaltıdan gol atan Radamel Falcao, Kolombiya'da da ses getirdi. AS Kolombiya'da yer alan haberde yıldız oyuncunun, Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'e damga vurmaya hazır hale geldiği vurgulandı.

Falcao'nun zorluk seviyesi yüksek maçlarda daha iyi performans sergilediği belirtilirken, sarı-kırmızılıların mart ayındaki fikstürüne dikkat çekildi ve bu maçlarda Galatasaray'ın en önemli kozu olacağı kaydedildi.

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