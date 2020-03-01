01 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Falcao zamanı

Falcao zamanı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.03.2020

 derbisinde penaltıdan gol atan , 'da da ses getirdi. AS Kolombiya'da yer alan haberde yıldız oyuncunun, Fenerbahçe maçıyla 'e damga vurmaya hazır hale geldiği vurgulandı.

Falcao'nun zorluk seviyesi yüksek maçlarda daha iyi performans sergilediği belirtilirken, sarı-kırmızılıların mart ayındaki fikstürüne dikkat çekildi ve bu maçlarda 'ın en önemli kozu olacağı kaydedildi.

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