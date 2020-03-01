Galatasaray Yönetimi'nden oyuncuları sevindiren hamle! Tam 5.5 milyon Euro...

Galatasaray Yönetimi, takımın7 maçlık galibiyet serisi yakalamasından sonra harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, takımın moralini arttırmak için düğmeye bastı.

Galatasaray özellikle sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluğa en büyük adaylardan biri olmuştu. Yönetim de takımın bu çıkışından sonra ödemelerin vaktinde yapılması adına gereken mesailere başladı.

Milliyet'in haberine göre; şampiyonluk yolunda kritik sürece girildiği bir dönemde, sarı-kırmızılı yönetim futbolculara maaşlarını zamanında ödeme kararı aldı.

İlk etapta sarı-kırmızılılara bu hafta içerisinde 5.5 milyon Euro'luk bir ödeme yapılacak. Şampiyonluk yolunda futbolcuların kafasında herhangi bir soru işareti bulunmamasını isteyen idareciler, ödemeler konusunda büyük hassasiyet gösterecek. Bu durumun kalan süreçte futbolcu performanslarına daha da olumlu yansıması bekleniyor.Ödemeler konusunda yönetimin bu çalışması, Florya tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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