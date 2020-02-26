26 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Süper Lig'e Fatih Terim damgası

Süper Lig'e Fatih Terim damgası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.02.2020

, son 24 yılda 28 kupa kaldırarak rakiplerini ezdi geçti. Bunların 19’unu aldı. Bu sürede, ile 11’er, ise 4 kupa kazandı.

'ın başında dördüncü dönemini geçiren adeta Türk futbol tarihinin akışını değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, Terim'le başlayan son 24 yıllık dönemde toplam 28 kupa kaldırarak rakiplerinin toplam kupa sayısını geçti. Cimbom'u 1996-2000, 2002-2004, 2011-2013 arasında ve 2017'den beri aktif olarak çalıştıran Fatih Terim, sınırları içerisinde 19 kupa kaldırarak rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Galatasaray, 24 yıl içindeki Terim'siz dönemde ise 9 kupa kazandı. Toplamda 28 kupa kaldırarak tarih yazan Aslan'ı; 11'er kupayla F.Bahçe ile ve 4 kupayla takip etti.

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ŞAMPİYONLUĞUN HABERCİSİ

İlk yarıda çok fazla puan kaybeden ve yarıştan düştüğü iddia edilen Galatasaray, yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğun yine en büyük adayı haline geldi. Özellikle 21 yıl sonra 'de gelen galibiyet sonrası bütün dikkatleri üzerine toplayan Cimbom, şampiyonluk havasına girdi. Aslan, Terim'le birlikte daha önce 7 maç üst üste kazandığı 5 sezonda 4 kez mutlu sona ulaştı. Aslan; 1996- 97, 1999-00, 2011-12 ve 2012- 13 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi. Sadece 2002-03 sezonunda ligi ikinci bitirdi.

TARAFTAR KENETLENDİ

Galatasaray ilk yarıyı lider 'ın 10, ikinci 'in 6, üçüncü 'un 5, dördüncü F.Bahçe'nin 4, beşinci Beşiktaş'ın 3, altıncı Alanya'nın 2 puan gerisinde kapatmıştı. Ancak ilk yarının son maçından olmak üzere tüm maçlarını kazanan Cimbom, şu anda lider Başakşehir'in sadece 1 puan gerisinde bulunuyor. F.Bahçe'nin 7, Beşiktaş'ın 8 puan önüne geçen Cimbom; yaptığı takviyeleri, iyileşen silahları, kenetlenen taraftarları ve tecrübe abidesi hocasıyla birlikte ligin yine en önemli favorisi konumuna geldi.

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