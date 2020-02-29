29 Şubat 2020, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'a transferden çılgın gelir! 20 milyon Euro...
Galatasaray'ın kadro içindeki satma potansiyeline sahip futbolcularından Marcao için plan belli oldu. Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro transfer edilen Brezilyalı stopere gelen teklifleri bu yaz değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajerine de bunu iletecek. Geçen yaz döneminde, başta İtalyan ekibi Atalanta olmak üzere bazı kulüplerin ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın isteyeceği bonservis bedelinin 20 milyon euro olacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 29.02.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 12:04
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...