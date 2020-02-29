29 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transferden çılgın gelir! 20 milyon Euro...

Galatasaray'ın kadro içindeki satma potansiyeline sahip futbolcularından Marcao için plan belli oldu. Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro transfer edilen Brezilyalı stopere gelen teklifleri bu yaz değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajerine de bunu iletecek. Geçen yaz döneminde, başta İtalyan ekibi Atalanta olmak üzere bazı kulüplerin ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın isteyeceği bonservis bedelinin 20 milyon euro olacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 29.02.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 12:04
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Galatasaray'a transferden çılgın gelir! 20 milyon Euro...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda iddialı takımlardan olan Galatasaray, yeni sezon transfer planlamasına şimdiden başladı.

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Galatasaray'a transferden çılgın gelir! 20 milyon Euro...

Milliyet'te yer alan habere göre geçen yaz döneminde, başta İtalyan ekibi Atalanta olmak üzere bazı kulüplerin ilgilendiği 23 yaşındaki Marcao için Galatasaray'ın isteyeceği bonservis bedelinin 20 milyon Euro olacağı öğrenildi.

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Galatasaray'a transferden çılgın gelir! 20 milyon Euro...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen Brezilyalı stopere gelen teklifleri bu yaz değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajerine de bunu iletecek.

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Galatasaray'a transferden çılgın gelir! 20 milyon Euro...

Galatasaray'da teknik kadronun, Brezilyalı futbolcudan memnun olmasına karşın gelecek sezonki transfer bütçesine kaynak yaratmak için Marcao'nun satışını değerlendirileceği öğrenildi.

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Galatasaray'a transferden çılgın gelir! 20 milyon Euro...

LUYINDAMA İŞİ BOZDU

Cimbom'da aslında Marcao'dan önce Luyindama'nın satılması ve kulübe önemli bir gelir sağlanması planlanmıştı. Ancak Kongolu stoperin ağır sakatlığı ile sezonu kapatması ve Premier Lig'e transferinin suya düşmesi ile ibre tamamen Marcao'ya döndü.

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