Galatasaray'a transferden çılgın gelir! 20 milyon Euro...

Galatasaray'ın kadro içindeki satma potansiyeline sahip futbolcularından Marcao için plan belli oldu. Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro transfer edilen Brezilyalı stopere gelen teklifleri bu yaz değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajerine de bunu iletecek. Geçen yaz döneminde, başta İtalyan ekibi Atalanta olmak üzere bazı kulüplerin ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın isteyeceği bonservis bedelinin 20 milyon euro olacağı öğrenildi.