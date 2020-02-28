28 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Ryan Babel sitem etti! "Ben de insanım"

Ryan Babel sitem etti! Ben de insanım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.02.2020

Devre arası döneminde 'ın 'a kiraladığı , 'da eleştirileri oklarının hedefinde kaldı. Babel bunun üstüne "Ben de insanım, benim de duygularım var" ifadelerini kullanarak adeta isyan etti.

'dan kiralık olarak devre arasında 'a imza atan , ekibinde sahaya çıktığı 9 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi ve ülkesinde eleştirilerin odağı oldu.

Hollandalı oyuncunun ayrılığı sonrasında Galatasaray 2. yarıda 6'da 6 yaparken, tecrübeli futbolcu sarı-kırmızılı ekipte iyi durumda olduğunu ancak Ajax'a alışamadığını kaydetti.

Ajax'ta sadece bir pozisyonda oynamadığını ve birçok pozisyonda oynadığını söyleyen Babel, "Açıkçası istediğim oyunu oynayamıyorum. Futbolcu olarak, iyi olmadığında anlarsın, şu anda da böyle bir dönemdeyim, böyle bir dönemden geçiyorum. Galatasaray'da belli bir seviyedeydim ve buraya da özgüvenle geldim ancak Ajax'ın farklı bir oyun stili var, burada kendimi bulmam gerekiyor. Solda, sağda, forvette, her yerde oynadım. Getafe maçında 2. yarıya solda başladım, sağ beke kadar oynadım." ifadelerini kullandı.

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"ELEŞTİRİLER ÇOK KOMİK"

Eleştirilerin komik olduğunu dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, "Komik bulduğum konu ise, işler kötü gittiğinde benim yaptığıma başkalarına göre daha çok önem veriyorlar. Bu hataları yapan çok insan var, uluslararası arenada da var. 17 yaşındaki çocuklardan bahsetmiyorum. Sosyal medyadaki eleştirileri takip etmek gereksiz ama görüyorum. Ne kadar tecrübem olursa olsun, insanım ve duygularım var. Benden daha çok şey bekleniyor, anlıyorum. Kötü bir takımda tek başına öne çıkabilecek özelliklerim yok. Daha önce olduğum oyuncu değilim. Ben endişe edecek bir insan da değilim ve olayı dramatikleştirmek istemiyorum. Pozitifim, öz güvenim var, kendimdeyim. Takım olarak iyi bir yerde değiliz ve bu da futbol. Bir gol atsam, belki abarlı bir örnek ama bana dünyanın en iyisi derler" sözleriyle kendini savundu.

Ryan Babel, yaz döneminde Galatasaray'a imza atmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte 20 karşılaşmaya çıkan Hollandalı oyuncu 5 gollük katkı sağlamıştı.

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