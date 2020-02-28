28 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da tek eksik Mario Lemina

Galatasaray'da tek eksik Mario Lemina
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020

Lig'in 24. haftasında sahasında konuk edeceği maçına hazırlanmaya devam ediyor. Yapılan , tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.

, 'in 24. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

'nde, gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Devam eden bölümde gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. , tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek.

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