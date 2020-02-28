Galatasaray'ı birbirinden tehlikeli rakipler bekliyor

Fenerbahçe’yi yenerek büyük bir hava yakalayan sarı-kırmızılı takım, G.Birliği ile başlayıp Trabzon’la bitecek 7 maçlık zorlu bir periyoda girecek. Bu süre zarfında Sivasspor, Beşiktaş ve Başakşehir ile kapışacak.

İlk yarının eleştirilen takımı Galatasaray, ikinci yarıda fırtına gibi esiyor. Sarıkırmızılılar, Fenerbahçe'yi de yenerek ligde 7'de 7 yaptı ve zirvenin duvarlarına dayandı. Lider Başakşehir ile arasında 1 puan fark bulunan Cimbom'u gelecek haftalarda yine birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Özellikle de Pazar akşamı Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başlayacak 7 maçlık seri liderliği almak için kritik öneme sahip. Galatasaray bu dönemde Beşiktaş ve Trabzon'la karşılaşacak. Ayrıca haftaya da Sivas deplasmanı var.

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Gaziantep ve Başakşehir de bu dönemde Galatasaray'dan puan almaya çalışacak diğer rakipler... Fatih Terim'e göre 30. haftada zirvede kim varsa, ligi de o şampiyon tamamlayacak. Fenerbahçe maçıyla 7 maçlık seriden alınlarının akıyla çıktıklarını söyleyen Terim, "Sivas'a ve Rize'ye gideceğiz. Beşiktaş ve Trabzon bize gelecek. Bir de ilk yarıda bizi sahamızda yenen Başakşehir'le oynayacağız. Bu süreç 30. haftada sona erecek. 30. haftayı kim lider geçerse ligi de o şampiyon tamamlar" dedi.

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