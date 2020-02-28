28 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ı birbirinden tehlikeli rakipler bekliyor

G.Saray'ı birbirinden tehlikeli rakipler bekliyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.02.2020

’yi yenerek büyük bir hava yakalayan sarı-kırmızılı takım, G.Birliği ile başlayıp ’la bitecek 7 maçlık zorlu bir periyoda girecek. Bu süre zarfında , ve ile kapışacak.

İlk yarının eleştirilen takımı , ikinci yarıda fırtına gibi esiyor. Sarıkırmızılılar, 'yi de yenerek ligde 7'de 7 yaptı ve zirvenin duvarlarına dayandı. Lider ile arasında 1 puan fark bulunan Cimbom'u gelecek haftalarda yine birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Özellikle de Pazar akşamı karşılaşmasıyla başlayacak 7 maçlık seri liderliği almak için kritik öneme sahip. Galatasaray bu dönemde ve 'la karşılaşacak. Ayrıca haftaya da deplasmanı var.

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ve Başakşehir de bu dönemde Galatasaray'dan puan almaya çalışacak diğer rakipler... 'e göre 30. haftada zirvede kim varsa, ligi de o şampiyon tamamlayacak. Fenerbahçe maçıyla 7 maçlık seriden alınlarının akıyla çıktıklarını söyleyen Terim, "Sivas'a ve 'ye gideceğiz. Beşiktaş ve Trabzon bize gelecek. Bir de ilk yarıda bizi sahamızda yenen Başakşehir'le oynayacağız. Bu süreç 30. haftada sona erecek. 30. haftayı kim lider geçerse ligi de o şampiyon tamamlar" dedi.

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