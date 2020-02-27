27 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Türk Hava Yolları: 2

G.Saray HDI Sigorta: 3-2 THY
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 Giriş Tarihi: 27.02.2020

Voleybolda 19. hafta mücadelesinde HDI Sigorta, sahasında 'nı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla HDI Sigorta, 14. galibiyetini aldı. ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı ile başkan yardımcısı Yusuf Günay da takip etti. Öte yandan Türk Hava Yolları'nın Hollandalı skorer oyuncusu Anne Buijs, ikinci setin başında yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakaya devam edemedi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı,

Galatasaray HDI Sigorta: Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien, Çağla Akın, Güldeniz Önal (Gizem Karadayı, Elifsu Erincek, Cansu Çetin, Derya Çayırgan, Melike Çadır)

Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Büşra Kılıçlı, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Ada Germen, Özgenur Yurtdagülen)

Setler: 19-25, 25-19, 20-25, 25-16, 15-12

Süre: 123 dakika (23, 28, 26, 26, 20)

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