28 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim: Kaza kurşunu istemiyorum

Fatih Terim: Kaza kurşunu istemiyorum
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.02.2020

 7'de 7 yaptı... Üstelik son maçında 20 yıl sonra 'yi 'de yendi. Herkes bulutların üzerinde ama ayaklarını yere sağlam basmak istiyor.

Bu nedenle maçı öncesinde "rehavet" uyarısı yaptı. Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla bir toplantı yaparak, "Artık derbi geride kaldı. Gençlerbirliği maçını kazanalım ki, derbi kazanmanın bir anlamı olsun. kurşununa uğramamak için herkes işine konsantre olsun" sözlerini kullandı.

G.Saraylı yıldız taraftarından özür diledi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da derbinin formaları açık artırmada Galatasaray'da derbinin formaları açık artırmada
G.Saray istedi Beşiktaş alıyor! Menajerinden açıklama geldi G.Saray istedi Beşiktaş alıyor! Menajerinden açıklama geldi
PFDK kararları açıklandı! Ersun Yanal ve Deniz Türüç... PFDK kararları açıklandı! Ersun Yanal ve Deniz Türüç...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör