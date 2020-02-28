Galatasaray'da Muslera duvarı

Galatasaray ile 5 şampiyonluk yaşayan Fernando Muslera bu sezon da müthiş bir performans sergiliyor. Takım oturmamışken, tecrübesi ve kurtarışlarıyla sarı-kırmızılıları ayakta tutan Uruguaylı eldiven, Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi...

Ayrıca başarılı eldiven kurtarış yüzdesiyle de ligdeki tüm mevkidaşlarını sollamış durumda... Bu sezon kalesinde 18 gol gören Muslera yüzde 80'lik kurtarış yüzdesiyle zirvede... Onu yüzde 78 ile Trabzonspor'un parlak yıldızı Uğurcan Çakır takip ediyor. 3. basamakta ise yüzde 75 ile Başakşehir'in kalecisi Mert Günok var.

10 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

Fernando Muslera ligde 22 karşılaşmada forma giydi. Uruguaylı eldiven 10 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezon ayaklarını da çok iyi kullanan Uruguaylı eldivenin katkısıyla Aslan bir kez daha zirveye yaklaştı.

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