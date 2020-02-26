Falcao'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray'ın Kolobiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisinin ardından ilk kez konuştu. Golcü oyuncu, "21 yıllık galibiyet hasretini sonlandırdığımız o anı hayatım boyunca unutmayacağım." dedi.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Ezeli rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 21 yıl aradan sonra Kadıköy'de galip geldi. Sarı-kırmızılıların sezon başında büyük uğraşlarla kadrosuna kattığı yıldız golcü Radamel Falcao da penaltıdan attığı ikinci golle takımının 3 puanı hanesine yazdırmasında başrol oynadı.

Fenerbahçe maçının ardından ilk kez konuşan Falcao, attığı golü ve galibiyeti değerlendirdi. Kolombiyalı yıldız yapığı açıklamada "Buraya gelmeden önce Fenerbahçe maçlarının önemini biliyordum. Yaşadığınızda bunu daha iyi anlıyorsunuz. Kadıköy'de atmosferi, attığım penaltı golünü ve birçok kez başarılamayan 21 yıllık galibiyet hasretini sonlandırdığımız o anı hayatım boyunca unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için elinden geleni yapacağını belirten tecrübel oyuncu "Galatasaray forması giyiyorsanız, derbide Fenerbahçe'ye gol atmak çok önemli. Ben de bunu yaşadım ve çok mutluyum. Derbi zaferi beni daha da kamçıladı. Bundan sonra çok dikkat edeceğim. Artık sakatlık yaşamak istemiyorum. Her maçta gol atmak için sahada olacağım. Şampiyonluk istiyoruz ve ben bunun için terimin son damlasına kadar savaşmaya hazırım." dedi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 11'i Süper Lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi ve 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 maça çıkan Falcao, 7 gol kaydetti.

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