26 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Younes Belhanda Galatasaray taraftarından özür diledi

G.Saraylı yıldız taraftarından özür diledi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.02.2020

'ın 23. haftada ile karşılaştığı derbide, Younes oyundan çıkarken Deniz Türüç ile gerginlik yaşamış ve ikinci sarıdan görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Faslı oyuncunun bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Konuyla ilgili 30 yaşındaki futbolcu, camiadan özür diledi.

'in 23. haftasında derbisinde gördüğü kırmızı kartla teknik direktör ve taraftarların tepkisini çekmişti. , gördüğü kırmızı kartın ağır olduğunu belirterek "Tek tesellim kazanmamız" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon forma giydiği 24 maçta 5 kez ağları havalandırırken, 2 de asist yaptı.

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