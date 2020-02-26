26 Şubat 2020, Çarşamba
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Younes Belhanda Galatasaray taraftarından özür diledi
Giriş Tarihi: 26.02.2020
Galatasaray'ın 23. haftada Fenerbahçe ile karşılaştığı derbide, Younes Belhanda oyundan çıkarken Deniz Türüç ile gerginlik yaşamış ve ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Faslı oyuncunun bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Konuyla ilgili 30 yaşındaki futbolcu, camiadan özür diledi.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla teknik direktör Fatih Terim ve taraftarların tepkisini çekmişti. Belhanda, gördüğü kırmızı kartın ağır olduğunu belirterek "Tek tesellim kazanmamız" ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon forma giydiği 24 maçta 5 kez ağları havalandırırken, 2 de asist yaptı.
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