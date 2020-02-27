27 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Fenerbahçe şöleni

Galatasaray'da Fenerbahçe şöleni
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.02.2020

’de alınan galibiyet ile tarihi sıfırlayan sarı-kırmızılılar, bu zaferi ’da taraftarlarıyla birlikte kutlayacak. Pazar günü için özel hazırlıklar yapılırken Galatasaraylılar da pankartları ve tezahüratlarıyla coşkuyu artıracak.

, 'yi 3-1 mağlup ederek 'deki 20 yıllık galibiyet özlemine son verdi. Karşılaşma sonrası büyük coşku yaşanırken galibiyet sevinci sokaklara kadar taştı ve 'nin birçok yerinde konvoylar yapıldı. Şarkılar söylendi, tezahüratlar yapıldı. Sarı-kırmızılılar şimdi de Stadı'nda dev bir kutlama organize edecek. Pazar akşamı, karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar bu haklı zaferin keyfini hep birlikte çıkaracak.

TOTEM İŞE YARADI

Tribünleri süsleme kararı alan yönetim, ayrıca sosyal medya ekibine derbinin önemli anlarını içeren bir klip hazırlattı. Taraftarlar da bu maçta üzerine düşeni yapacak. Tribünleri tamamen dolduracak olan sarı-kırmızılılar stadı forma ve kaşkollarıyla sarı-kırmızıya boyayacak. Pankartlarla takıma destek verilecek ve rakibe gönderme yapılacak. Kadıköy'de futbolcuları tribünlere çağırmayarak totem yapan taraftarlar, Gençlerbirliği maçında futbolcular ve teknik heyeti tek tek kutlayacak.

PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANACAK?

* Tribünler süslenecek
* Özel klipler hazırlandı
* Ozan tişörtleri satışa sunulacak
* Stada pankartlar asılacak
* Tribünler tamamen dolacak
* Taraftarlar ve takım bütünleşecek

AYDIN'DA EĞLENCE

Galatasaray taraftarları, 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetiyle rahat bir nefes alırken galibiyet kutlamalarının arkası kesilmiyor. 'da Efeler Galatasaray Taraftarlar Derneği bir organizasyon yaparken büyük katılımın olduğu gecede büyük coşku yaşandı, takımın renk ve armalarından oluşan sarı-kırmızılı pasta kesildi.

YÖNETİMDEN KOMBİNE ÇAĞRISI

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi galibiyeti sonrası Gençlerbirliği karşılaşmasında boş koltuk görmek istemiyor. Resmi siteden "Gençlerbirliği maçında kombine devir sınırlaması uygulanmayacaktır. Maça gelemiyorsan, kombineni devret. Tek bir koltuk boş kalmasın. Hedef 50 bin Aslan" yazıldı.

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