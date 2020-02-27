Galatasaray'da Emre Akbaba 11'e dönüyor

Sarı-kırmızılılarda orta saha kurgusu sürekli değişiyor. Mario Lemina'nın sakatlığı sebebiyle forma giyemediği maçta Younes Belhanda, Fenerbahçe derbisine 11'de başlamış ve alkışlanan bir oyun sergilemişti. Ancak bu maçta kırmızı gören Belhanda, G.Birliği'ne karşı yok.

Fatih Terim, Kadıköy'de kullanmadığı Emre Akbaba'yı orta sahaya monte edecek. Partnerleri her zamanki gibi Seri ve Ömer olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE TAM KONSANTRASYON

Fenerbahçe'yi 20 sene sonra Kadıköy'de deviren ve ligde 7'de 7 yapan Galatasaray'da gözler Gençlerbirliği karşılaşmasına çevrildi. Fatih Terim oyuncularından 'tam konsantrasyon' isterken çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Dünkü antrenman ısırma hareketleriyle başladı. Takım halinde pas oyunu gerçekleşti. İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çalışma yapıldı. Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma ile bitti.

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