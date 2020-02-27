27 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba 11'e dönüyor

Galatasaray'da Emre Akbaba 11'e dönüyor
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 Giriş Tarihi: 27.02.2020

Sarı-kırmızılılarda orta saha kurgusu sürekli değişiyor. Mario Lemina'nın sakatlığı sebebiyle forma giyemediği maçta Younes , derbisine 11'de başlamış ve alkışlanan bir oyun sergilemişti. Ancak bu maçta kırmızı gören Belhanda, G.Birliği'ne karşı yok.

, 'de kullanmadığı Emre Akbaba'yı orta sahaya monte edecek. Partnerleri her zamanki gibi Seri ve Ömer olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE TAM KONSANTRASYON

'yi 20 sene sonra Kadıköy'de deviren ve ligde 7'de 7 yapan 'da gözler karşılaşmasına çevrildi. Fatih Terim oyuncularından 'tam konsantrasyon' isterken çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Dünkü antrenman ısırma hareketleriyle başladı. Takım halinde pas oyunu gerçekleşti. İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çalışma yapıldı. Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma ile bitti.

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