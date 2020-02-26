Galatasaray'da Mario Lemina düz koşulara başladı!

Galatasaray'ın 23. haftada Fenerbahçe ile karşılaştığı derbide, Younes Belhanda oyundan çıkarken Deniz Türüç ile gerginlik yaşamış ve ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Faslı oyuncunun bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Konuyla ilgili 30 yaşındaki futbolcu, camiadan özür diledi.