26 Şubat 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Mario Lemina düz koşulara başladı!

G.Saraylı yıldızdan iyi haber! Koşulara başladı...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 Giriş Tarihi: 26.02.2020

, 'in 24. haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra takım halinde pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda , tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı. Antrenman öncesinde Younes Belhanda ve Ahmet Çalık'ın doğum günü kutlandı.

, maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

G.Saraylı yıldız taraftarından özür diledi haberin devamı
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