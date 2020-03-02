02 Mart 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Galatasaray Doğa Sigorta Lietuvos Rytas deplasmanında!

G.Saray DS Lietuvos Rytas Rytas deplasmanında!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 02.03.2020

, çıkışını Litvanyada'da sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz haftalarda Beko'yu deplasmanda yenen sarı-kırmızılılar, karşısında'da galibiyet alıp G grubundan çıkmak istiyor.

Erkek Takımı, ULEB son 16 turu G Grubu'nun 6. ve son maçında yarın Litvanya temsilcisi Rytas'a konuk olacak.

Başkent Vilnius'taki Siemens Arena'da oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Grupta yaptığı 5 maçın 2'sini kazanıp, 3'ünü kaybeden sarı-kırmızılı ekip, averajla Rytas'ın ardından son sırada yer aldı. temsilcisi UNICS Kazan'ın çeyrek finale çıkmayı garantilediği grupta 3 takımın çıkma ihtimali bulunuyor. Galatasaray Doğa Sigorta'nın yükselmesi için yarınki karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, maçını kazandıktan sonra 4 Mart Çarşamba günü oynanacak Monaco-UNICS Kazan karşılaşmasında temsilcisinin kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray Doğa Sigorta, ikili averajda eşitliğin olduğu Monaco'nun kaybetmesi durumunda ise 53 sayı geride olduğu averajın kapanmasını umacak. Galatasaray, yarınki müsabakayı kaybetmesi durumunda Avrupa'ya veda edecek. G Grubu'nda iki takım arasında 'da oynanan ilk maçı Litvanya temsilcisi 89-73 kazanmıştı.

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