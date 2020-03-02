Galatasaray Doğa Sigorta Lietuvos Rytas deplasmanında!
Galatasaray Doğa Sigorta, çıkışını Litvanyada'da sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda yenen sarı-kırmızılılar, Lietuvos Rytas karşısında'da galibiyet alıp G grubundan çıkmak istiyor.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu G Grubu'nun 6. ve son maçında yarın Litvanya temsilcisi Rytas'a konuk olacak.
Başkent Vilnius'taki Siemens Arena'da oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Grupta yaptığı 5 maçın 2'sini kazanıp, 3'ünü kaybeden sarı-kırmızılı ekip, averajla Rytas'ın ardından son sırada yer aldı. Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ın çeyrek finale çıkmayı garantilediği grupta 3 takımın çıkma ihtimali bulunuyor. Galatasaray Doğa Sigorta'nın çeyrek final yükselmesi için yarınki karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, maçını kazandıktan sonra 4 Mart Çarşamba günü oynanacak Monaco-UNICS Kazan karşılaşmasında Fransa temsilcisinin kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray Doğa Sigorta, ikili averajda eşitliğin olduğu Monaco'nun kaybetmesi durumunda ise 53 sayı geride olduğu averajın kapanmasını umacak. Galatasaray, yarınki müsabakayı kaybetmesi durumunda Avrupa'ya veda edecek. G Grubu'nda iki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Litvanya temsilcisi 89-73 kazanmıştı.
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